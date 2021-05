Zwei Unbekannte sprachen am Dienstag gegen 22 Uhr eine 21-jährige Pirmasenserin an, die gerade am Zigarettenautomat am Geschäft „Lotto & More“ in der Lemberger Straße Zigaretten holen wollte. Die Frau und der Mann versuchten, der jungen Frau den Geldbeutel abzunehmen. Sie hielt jedoch dagegen und konnte in Richtung Walhalla-Kino flüchten.

Täter detailliert beschrieben

Wie die Polizei berichtet, erlitt die Frau durch den Angriff Verletzungen im Gesicht und am Bauch. Einer der Täter hatte einen Hund, möglicherweise einen Schäferhund, dabei. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben. Sie liefert Täterbeschreibungen mit. Demnach war ein etwa 40 Jahre alter Mann an dem Übergriff beteiligt, etwa 1,80 Meter groß, ungepflegte Erscheinung, normale Figur, kurze dunkle Haare mit Graustich, Vollbart, Piercing an der rechten Augenbraue, Tattoo am Hals in Form eines grünen Marihuana-Blattes, sehr dunkle Stimme, Pirmasenser Dialekt. Er trug eine graue Jogging-Hose, dunkle Oberbekleidung und eine lange, silberne Halskette. Er hatte eine Bierfahne. Ein zweiter Mann, der sich im Hintergrund hielt und den Hund dabeihatte, wurde nicht näher beschrieben.

Die Frau, die am Übergriff beteiligt gewesen sein soll, wird wiefolgt beschrieben: 28 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, sehr dünn, ungepflegte Erscheinung, ungepflegte Haare in lila-orange, Piercing links an der Unterlippe, unreine Haut, sehr helle Hautfarbe, Augenringe, Pirmasenser Dialekt. Sie trug eine College-Jacke mit braun-beigem Tarnmuster und eine Jogginghose.

Zeugen sind aufgerufen, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens in Verbindung zu setzen: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.