Der Sachverhalt sei unstrittig, sagte der Richter: Der 73-Jährige hat mit einem Messer auf seine schlafende Ehefrau eingestochen und dem Sohn einen Stich in die Brust verpasst. „Er fühlte sich als Opfer. Er hat sich seine eigene Welt gebastelt“, sagte der Vorsitzende bei der Urteilsverkündung am Landgericht Zweibrücken. Wegen versuchten Mordes und wegen versuchten Totschlags – in beiden Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung – wurde der Mann aus der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land zu sieben Jahren Haft verurteilt. Ruhig und gelassen saß der Schwerkranke während des Urteilsspruchs neben seiner Dolmetscherin.