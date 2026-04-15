Weil er das Zimmer seines Mitbewohners anzündete, während dieser schlief, sitzt ein junger Afghane in U-Haft. Das soll das Ziel eines Komplotts gegen ihn gewesen sein.

Morgens hatte er seinen Mitbewohner mit einer Schraubzwinge auf den Hinterkopf geschlagen, am Abend des gleichen Tages schüttete er Benzin unter dessen Zimmertür durch und steckte es in Brand: Ein junger Afghane sitzt wegen versuchten Mordes auf der Anklagebank des Zweibrücker Landgerichts. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dass er mit dem gelegten Feuer seinen Mitbewohner, einen 22-jährigen Pakistani, habe umbringen wollen. Der Grund: Der Mitbewohner soll zu oft und zu laut gehustet haben.

Der Angeklagte wehrt sich gegen die Vorwürfe, betonte bereits beim Prozessauftakt vergangene Woche, dass er nie die Absicht gehabt habe, jemanden zu verletzen. Viel mehr sieht sich der junge Mann als Opfer einer Verschwörung. Sein Mitbewohner und sein Vermieter sollen für das große Feuer, durch das das gesamte Mehrfamilienhaus auf dem Kirchberg seit etwa einem halben Jahr unbewohnbar ist, selbst gelegt haben. Der Angeklagte selbst habe nur eine kleine Flamme entzündet, die direkt wieder erloschen sei.

„Wollten, dass ich im Gefängnis lande“

Das sei Teil eines Plans gewesen, um ihn loszuwerden, ist der junge Afghane überzeugt. „Die wollten, dass ich im Gefängnis lande“, sagte er. Dadurch, dass er seit der Tat Ende Oktober in Untersuchungshaft sitzt, sollen die Verschwörer ihr Ziel erreicht haben.

Zu Beginn des zweiten Prozesstags richtete der Verteidiger des Angeklagten, der Pirmasenser Rechtsanwalt Walter Höh, selbst Fragen an seinen Mandanten. Laut dem Dolmetscher des jungen Mannes hat er bei der ersten Sitzung gesagt, dass der Vorsitzende Richter, Andreas Herzog, einen Zeugen durch Blickkontakt zum Lügen aufgefordert hat. Der Angeklagte dementierte das und kritisierte seinen Verteidiger: „Sind Sie mein Anwalt? Warum fragen Sie mich das? Wie soll mir das helfen?“ Höh entgegnete nur, dass es wichtig sei, das in den Prozess einzubringen.

Dolmetscher wird zum Zeugen

Eine weitere Aussage des Beschuldigten, die nur durch den Dolmetscher bekannt wurde, hat erneut mit dem Thema Verschwörungen zu tun. So sollen das Gericht und die Staatsanwaltschaft ein Komplott gegen ihn geschmiedet haben. Das bekräftigte er bei der Verhandlung am Mittwoch: „Ja, es wird ein Spiel gespielt. Deshalb sitze ich im Knast.“

Andreas Herzog erklärte daraufhin, dass die Kammer beim nächsten Termin am Montag, 20. April, den Dolmetscher als Zeugen hören möchte. Zusätzlich bat die Kammer den psychiatrischen Gutachter darum, den Angeklagten bis zu dieser Sitzung noch einmal zu befragen.

Polizisten sagen aus

Am zweiten Prozesstag traten diverse Polizisten in den Zeugenstand, die an den Einsätzen und Ermittlungen beteiligt waren. Ein Beamter, der bereits am Vormittag des Brandtags zur Wohnung auf dem Kirchberg gerufen wurde, berichtete von dem Einsatz. Er und sein Kollege wurden vom 22-jährigen Mitbewohner alarmiert, weil der Angeklagte ihn attackiert habe. Vor Ort trafen die Beamten beide Männer an, der 22-Jährige hatte eine blutende Platzwunde am Hinterkopf. Der Angeklagte habe direkt eingeräumt, dass er seinen Mitbewohner geschlagen hat, weil er vom lauten Husten genervt gewesen sei.

„Er hat sich bei der Befragung andauernd über das Husten echauffiert. Es könne nicht sein, dass sein Mitbewohner ihn dauernd stört – er brauche ja seine Ruhe“, berichtete der Polizist. Das führte zu einem erbosten Zwischenruf des Angeklagten. „Geben Sie mir fünf Minuten Zeit. Wenn ich so huste wie der andere, werden wir sehen, wie es niemand hier im Gerichtssaal aushält“, sagte er. Weder Richter noch Staatsanwältin schenkten ihm Beachtung.

„Ruhig und abgeklärt“ bei Festnahme

Die Polizisten, die den Angeklagten noch am Abend des Brands festnahmen, sagten ebenfalls aus. Sie hatten ihn angetroffen, als er sich seiner inzwischen vom Feuer verwüsteten Wohnung näherte. „Er wirkte sehr ruhig und abgeklärt“, sagte ein Beamter über den jungen Afghanen. Gegen die Festnahme habe er sich nicht gewehrt. „Er hat nichts gesagt, bis wir auf der Wache waren. Das könnte aber auch an der Sprachbarriere liegen“, mutmaßte der Polizist. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes haben die Ermittler ein Feuerzeug und ein Brotmesser gefunden.

Der Angeklagte sieht Ort und Zeitpunkt seiner Festnahme als Zeichen seiner Unschuld: „Wenn ich die Absicht gehabt hätte, jemanden zu töten, wäre ich doch nicht dorthin zurückgekehrt.“ Doch auch das rief keine Reaktion der Prozessbeteiligten hervor.

Die Verhandlung wird am Montag, 20. April, ab 9 Uhr am Landgericht Zweibrücken fortgesetzt.