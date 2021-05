Vor zehn Jahren trat Michael Gaubatz in den Historischen Verein Pirmasens ein und avancierte kurze Zeit später zu dessen zweitem Vorsitzenden. Im Laufe der Zeit hat sich der Pirmasenser ein stattliches Wissen über die Geschichte der Horebstadt angeeignet, führt Kinder durch das vereinseigene Häusel am Blocksberg und schreibt regelmäßig Berichte für die Jahrbücher des Vereins.

„Historische Vorträge vor großem Publikum überlasse ich lieber anderen. Ich bin jemand, der dort hilft, wo es nötig ist“, sagt er. Mit diesem Credo hat sich Gaubatz für den Verein schon lange unentbehrlich gemacht. „Mein Interesse für Geschichte entwickelte sich erst nach meiner Schulzeit. Vor allem die beiden Weltkriege und ihre Auswirkungen auf Pirmasens hatten es mir angetan. Diese einschneidenden Ereignisse sind auch heute noch mein Steckenpferd“, erzählt Gaubatz, der im September diesen Jahres seinen 59. Geburtstag feiert. Teils ausuferndes Stöbern zu diesen Themen im Pirmasenser Stadtarchiv und das Lesen entsprechender Lektüren folgten in den nächsten Jahrzehnten.

Mittlerweile türmt sich die Fachliteratur förmlich in Gaubatz’ Zuhause. „Was ich bis heute immer wieder toll finde ist, dass wir mit dem Pirmasenser Stadtarchiv eine kostenlose und fast unerschöpfliche Quelle zu den verschiedensten Themen haben. Da sind wir hier in der Stadt in einer sehr glücklichen Lage“, ist Gaubatz überzeugt. Voll des Lobes ist er für Stadtarchivarin Heike Wittmer, der ersten Vorsitzenden des Historischen Vereins, mit der er seit zehn Jahren die Geschicke des Vereins leitet.

Ausbildung zum Gästeführer absolviert

Dass er sein historisches Wissen an andere weitergeben wollte, begann für Gaubatz im Jahr 2004, als er sich den Pirmasenser Gästeführern anschloss und dafür eine intensive Ausbildung bei der Kreisverwaltung absolvierte. Bis heute bietet er als Gästeführer unter anderem Rundgänge durch das Niedersimter Westwallmuseum an. Sowohl Touristen als auch Einheimische nutzen das Angebot gerne, wie der Hobbyhistoriker begeistert berichtet. „Ich versuche seit jeher, die Leute dort abzuholen, wo sie stehen. Es gibt dabei einen großen Unterschied in der Arbeit mit Erwachsenen oder mit Kindern. Zu jedem Gast muss ich meinen eigenen Zugang finden“, sagt Gaubatz.

Vom Gästeführer zur Mitgliedschaft im Historischen Verein Pirmasens, der 1925 als Bezirksgruppe des Historischen Vereins der Pfalz gegründet wurde, war es für den Pirmasenser nicht mehr weit. Schnell engagierte er sich nach Vereinseintritt in der Zeitreise -AG, die Kindern unter anderem die Zeit der Kelten näherbringt. Aber auch das historische Häusel in der Blocksbergstraße betreut Gaubatz seit nunmehr einem Jahrzehnt. An Wochenenden und in Ferienzeiten lernen Groß und Klein dort das Pirmasenser Leben um 1900 kennen, bedienen unter Gaubatz’ Anleitung etwa einen Zwickstock oder hantieren mit schweren Eisentöpfen und alten Kaffeemühlen.

Die süßen Leckereien stammen meist aus dem Backofen der Ehefrau

„Vor allem die kindliche Neugierde ist bei diesen Führungen etwas unheimlich Schönes. Ein Mädchen war von der Führung durchs Häusel derart begeistert, dass sie sich in unserem Verein schon in jungen Jahren engagieren wollte. So macht meine Arbeit gleich doppelt Freude“, findet der 58-Jährige. Trotzdem spiegele sich auch im Historischen Verein die Altersstruktur der Stadt wider. Trotz seiner 58 Jahre sei er eines der jüngsten Mitglieder. Froh ist der zweite Vorsitzende deshalb, dass in den vergangenen Jahren die Mitgliederzahl trotz allem konstant gehalten werden konnte. Der regelmäßig veranstaltete Tag der offenen Tür sei beispielsweise einer der Höhepunkte und werde stets gut angenommen. Dies sowie die kostenlosen Vorträge im Carolinensaal oder auch die gut funktionierende Jugendarbeit tragen dazu bei, dass sich der Historische Verein einer großen Beliebtheit erfreue.

„Das Klischee, dass dem Interesse an Geschichte etwas Staubiges anhaftet, bedienen wir nicht. Bei uns gibt es jede Menge Anschauungsmaterial mit Aha-Effekt“, sagt Gaubatz. Trotz seines großen Wissens über die Pirmasenser Stadtgeschichte sei er jedoch niemand, den es mit Vorträgen vor ein großes Publikum ziehe. „Ich agiere lieber im Hintergrund und helfe dort, wo es nötig ist“, gibt sich Gaubatz bescheiden. So legt er regelmäßig bei Reparaturarbeiten im Häusel Hand an oder verrichtet Mäharbeiten im dazugehörigen Garten. Seine Frau Petra hat Gaubatz dafür gleich mit eingespannt. Steht nach einer Führung durch das kleine Haus in der Blocksbergstraße eine Pause mit Kaffee und Kuchen an, stammen die süßen Leckereien meist aus dem Backofen der Ehefrau.