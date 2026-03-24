Zum Tag der finanziellen Bildung wurde das Leibniz für mehrere Siege beim Planspiel Börse ausgezeichnet. Das Gymnasium vermittelt auch auf andere Weise Verständnis für Geld.

Wenn Sie 50.000 Euro hätten, um an der Börse zu investieren, in welche Firmen würden Sie das Geld stecken? Und wie viel Gewinn könnten Sie in vier Monaten erzielen? Finanzielle Bildung wird am Pirmasenser Leibniz-Gymnasium auf praktische Weise gelehrt. Beim Planspiel Börse der Sparkasse Südwestpfalz ist genau das die Aufgabe – und die Schüler des Leibniz erzielen regelmäßig gute Ergebnisse. Auch in der aktuellen Runde standen die Schüler des Pirmasenser Gymnasiums auf dem Siegertreppchen.

Das Leibniz nimmt schon so lange an dem jährlichen Börsenspiel teil, dass der zuständige Lehrer, Stefan-Fabian Lutz, selbst mitgemacht hatte, als er noch Schüler an dem Pirmasenser Gymnasium war. Finanzielle Bildung sei ein grundlegend wichtiges Thema und werde daher an der Schule auf mehrere Arten gelehrt: So soll die Money-Game AG Zwölftklässler Verständnis für Geld im Alltag lehren. Dabei hilft Stefan Kömmerling vom Pirmasenser Lions Club, berichtet Lehrer Lutz. Kömmerling sei regelmäßiger Gast und Referent am Leibniz und spreche mit den AG-Teilnehmern über Haushaltsbücher, Altersvorsorge, Sparpläne und eine sinnvolle Aufteilung des Einkommens – oder des Taschengelds. Das komme bei den Schülern gut an, das Interesse sei groß, erzählt der Lehrer.

Falschgeld und Steuererklärung

Auch über andere Partnerschaften versucht das Leibniz, bei seinen Schülern das Interesse an monetären Themen zu wecken: Ein Vertreter des Finanzamts werde regelmäßig eingeladen, um mit den Jugendlichen musterhaft eine Einkommenssteuererklärung auszufüllen. Und Mitarbeiter der Bundesbank in Saarbrücken sprächen über Geldpolitik und Falschgeld.

Beim Planspiel Börse sind die Schüler mit mehreren Themen konfrontiert: Mit fiktiven Depots, aber realen Kursen versuchen die Teilnehmer, ihr Geld zu vermehren. Es geht um die Vorhersage wirtschaftlicher Entwicklung, aber auch um ethische Fragen: Sollte man in Rüstung investieren? Geht Rendite vor Nachhaltigkeit? Es wird über Strategien diskutiert, etwa breite Diversifizierung versus gezielte Einzelaktien.

In der zu Ende gegangenen Runde setzten viele Schüler auf Tech und Rüstung, berichtet Sparkassensprecherin Iris Steuer: Nvidia, Amazon, AMD und Rheinmetall wurden viel gekauft. 175 Schüler im Gebiet der Sparkasse Südwestpfalz gaben insgesamt knapp 1,6 Orders auf und erzielten im Spiel einen Gesamtumsatz von mehr als 5,5 Milliarden Euro – „ein Handelsvolumen, das mit dem einer ganzen Sparkasse vergleichbar ist“, sagt Steuer.

Hemmschwellen abbauen

Allerdings fiel das Spiel in eine politisch und weltwirtschaftlich unruhige Zeit – besonders Diskussionen um die US-Zoll- und Handelspolitik, global steigende Verteidigungsausgaben und die großen Sprünge auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz prägten die Lage.

Das Supii-Team des Leibniz hat in den vier Monaten rund 8000 Euro Gewinn gemacht und erreichte damit den ersten Platz in der Gesamtwertung. Den meisten Gewinn machten die Schüler mit Wertpapieren des Kupferproduzenten Aurubis. In der Kategorie Nachhaltigkeit gewannen ebenfalls Schüler des Leibniz: Das Team Tominos gewann fast 7000 Euro hinzu, vor allem mit Papieren des Windkraftbetreibers Nordex. Im vergangenen Jahr gingen laut Lutz neun der zehn ersten Plätze ans Pirmasenser Leibniz-Gymnasium. Die Siegerehrung wurde auf den Tag der finanziellen Bildung am 17. März gelegt.

„Es geht auch darum, das Investieren an der Börse auszuprobieren, um Hemmschwellen abzubauen“, erklärt Lutz. Das Spiel wird im Unterricht eingeführt und dann von den Schülerinnen und Schülern ab der achten Klasse selbstständig betrieben. Doch über die gesamte Laufzeit sei das Spiel in den Köpfen präsent. „Sie fragen immer wieder nach meiner Meinung zu bestimmten Aktien oder Branchen. Ich merke einfach, dass das Thema in den Köpfen steckt.“