Die Nachfrage nach dem 9-Euro-Ticket ist hoch. In Pirmasens haben die Verkehrsbetriebe seit Vorverkaufsbeginn bisher 2200 dieser Tickets verkauft.

In den Bussen macht sich die gestiegene Nachfrage bei den Fahrgastzahlen bemerkbar: Deutlich mehr Leute nutzen den ÖPNV. Aktuell ist das Platzangebot in den Bussen laut den Stadtwerken noch im „grünen Bereich“, sodass noch keine Fahrgäste auf den nächsten Bus warten mussten. Die Tendenz bei den Ticketverkäufen ist noch immer stark steigend. Allein am Mittwochvormittag verkauften die Verkehrsbetriebe rund 400 9-Euro-Tickets.

Weil die Tickets auch in den Bussen verkauft werden und mehr Fahrgäste unterwegs sind, gibt es leichte Verzögerungen auf den Linien. Das Fahrpersonal arbeitet auf Hochtouren, jedoch haben die Busse aktuell teilweise zwischen drei und fünf Minuten Verspätung.