Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der SC Weselberg steht kurz vor dem Titelgewinn in der Fußball-Bezirksliga. Mit einem Heimsieg am Sonntag geht es hoch in die Landesliga. Trainer Assel gerät ins Schwärmen.

Vor vier Jahren verzichtete der SC Weselberg als Meister der Bezirksliga Westpfalz auf den Aufstieg in die Fußball-Landesliga. Das wird dieses Mal nicht der Fall sein. Schlagen die Gelb-Schwarzen