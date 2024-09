Ein verschicktes Foto hat am Sonntagmorgen zur Durchsuchung einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stadt geführt. Nach Angaben der Polizei hatte ein junger Mann einer 18 Jahre alten Bekannten am Samstagabend das Bild einer Schusswaffe geschickt und ihr gedroht. Um die Waffe zu finden, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnung an. Spezialkräfte haben den 20-Jährigen dort widerstandslos festgenommen. Die Waffe wurde allerdings nicht in der Wohnung gefunden. Gegen den 20-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der Bedrohung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.