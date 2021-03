Die härteren Regeln, die das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis zurückdrängen sollen, werden verlängert: Weil der Inzidenzwert in der Südwestpfalz immer noch bei knapp 100 liegt, wird die Allgemeinverfügung, die eigentlich bis 28. März gelten sollte, bis 11. April verlängert. Die Regeln im Landkreis ändern sich mit der neuen Verfügung nur in einem Punkt: Der Besuch von Ostergottesdiensten ist von der Ausgangssperre, die von 21 bis 5 Uhr gilt, ausgenommen.

Die Klassen ab Jahrgangsstufe sieben an den weiterführenden Schulen bleiben nach den Ferien zunächst im Fernunterricht. Landrätin Susanne Ganster hofft, dass Mitte April zum Präsenzunterricht im Klassenverband oder zum Wechselunterricht in geteilten Gruppen übergegangen werden kann. Basis dafür seien freiwillige Selbsttests für Lehrer und Schüler in den Schulen.

Das hat der Kreis abgestimmt mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium, dem Bildungsministerium und der Dienstaufsichtsbehörde ADD. Gemäß bundes- und landesweiter Vorgabe gibt es bei einer Inzidenz von über 100 – also bei über 100 neuen Corona-Fällen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – keinen Raum für weitere Lockerungen. Seit Beginn der schärferen Regeln hat der Landkreis die Inzidenz 100 nur an zwei Tagen unterschritten. Der Kreis rechnet erst einmal weiter mit steigenden Zahlen – der Trend in Bund und Land deute darauf hin. Die neue Allgemeinverfügung greift ab Samstag.