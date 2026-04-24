Viele Argumente fürs Fußballspielen im Gehen waren am Donnerstagabend im Sportheim des FK Petersberg zu hören. Der wichtigste Aspekt ist die Gesundheit.

„Es ist ganz toll“, sagt Siegmar Thibaut, der beim TSC Zweibrücken für Walking Football zuständig ist. Der TSC ist der einzige Verein im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken, der eine Mannschaft in dieser Fußballvariante hat. Um für mehr Walking-Football-Teams zu werben, lud Matthias Belzer, der Vorsitzende für Breiten- und Freizeitsport im Südwestdeutschen Fußballverband, Interessierte und Vereinsvertreter zu einem Infoabend nach Petersberg ein. 14 Männer und eine Frau kamen. „Enttäuschend“ für Belzer, der sich mehr als 20 Gäste gewünscht hatte.

„Walking Football macht sehr viel Spaß, ist für Sportler mit jedem (Über-)Gewicht und in jedem Alter machbar, geschlechtsunabhängig, auch für Menschen mit Behinderung geeignet und als Präventionssport anerkannt“, führt er aus. Es fördere die körperliche, psychische und soziale Gesundheit. Noch sei das Fußballspielen im Gehen nicht von allen Krankenkassen als gesundheitsfördernd anerkannt. Sollte dies in naher Zukunft so sein, könne man Fußball auf Rezept spielen.

Vorteile für Vereine

Auch für die Vereine liegen die Vorteile auf der Hand. Es könnten einerseits Mitglieder neu gewonnen werden, andererseits könnten ehemalige Fußballer, denen die läuferischen Anforderungen bei den Ü-Teams zu hoch geworden sind, hier wieder mitmachen, zumal es jenen ausgesprochenen Wettbewerbscharakter nicht gebe. Und mit der Gewinnung von Mitgliedern könnten auch neue Kräfte für Arbeitseinsätze im Verein gewonnen werden. Den wichtigsten Aspekt sprach Belzer auch noch an: „Ihr macht es für eure Gesundheit. Runter von der Couch, rauf auf den Rasen!“

Gespielt wird mit Sechserteams ohne Torwart auf einem 42 mal 21 Meter großen Viereck mit drei Meter breiten und einen Meter hohen Toren. Es gibt auch einen „Strafraum“, der einen Meter links und rechts der Tore beginnt und einen Radius von drei Meter hat. Dieser darf nicht betreten werden. Sonst gibt es einen Strafstoß, der von der Mitte des Platzes ausgeführt wird. Spielerwechsel sind – wie beim Handball – permanent möglich.

Laufen ist ein Foul

Das Schwierigste beim Walking Football sei es, so Belzer, „sich das Laufen abzugewöhnen“. Denn es darf beim Walking Football, wie der Name schon sagt, nur gegangen werden. Ein Fuß muss immer den Boden berühren. Wer das nicht tut, begeht ein Foul. Zudem darf der Ball nur flach gepasst werden. Ein Zuspiel über die Höhe der Hüfte (etwa einen Meter hoch) wird als Regelverstoß gesehen.

Als Spielzeit empfehlen die Macher des Walking Footballs viermal 15 Minuten mit kurzen Pausen nach 15 und 45 Minuten sowie eine längeren, zehnminütigen Pause zur Halbzeit. Abweichungen sind hier möglich. Interessierte Vereine oder Fußballer könnten sich gerne mit Belzer in Verbindung setzen. Spielgemeinschaften seien denkbar, sogar erwünscht.