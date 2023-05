Der 46-Jährige aus Schweix, nach dem die Polizei am Dienstag öffentlich gesucht hatte, wurde wohlbehalten gefunden.

Der Mann wurde in der Nacht zum Mittwoch in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land angetroffen. Er ist nach Polizeiangaben wohlauf und wird fachmedizinisch betreut. Er galt seit Montagnachmittag als vermisst. Die Polizei suchte öffentlich nach ihm, weil befürchtet wurde, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.