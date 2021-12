Am Dienstag gegen 12.30 Uhr haben zwei Männer und eine Frau bei einer älteren Frau in der Kirchbergstraße geklingelt. Wie die Polizei berichtet, stellten sie sich als ein Kamerateam von „Pro7“ vor und hatten tatsächlich eine große Kamera dabei. Laut Polizei gaben sie an „alles zu wissen“ und wollten die Wohnung filmen. Die 81-jährige Wohnungsinhaberin reagierte jedoch richtig und verweigerte den Zutritt. Im Anschluss sei das Filmteam in einen roten Kleinwagen eingestiegen und weggefahren. Ein Schaden ist nicht entstanden. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zu dem „Filmteam“ sagen können, sich unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.