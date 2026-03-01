Ohne sechs verletzte Spieler gewann der FK Pirmasens am Samstag sein Testspiel beim SC Idar-Oberstein mit 2:1 (2:0).

Die Liste der Fehlenden dürfte FKP-Trainer Daniel Paulus eine Woche vor dem ersten Oberliga-Heimspiel im neuen Jahr gegen RW Koblenz Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Dennis Krob, Thomas Selensky, Silas Gutmann und Grischa Walzer standen ebenso wie die Langzeit-Ausfälle Kevin Büchler und Manuel Grünnagel nicht zur Verfügung. Bei Mittelfeldspieler Selensky, der aus der Partie beim Tabellendritten TuS Koblenz ein schmerzhaftes „Eisbein“ davontrug, geht Paulus davon aus, dass er nächsten Samstag im Framas-Stadion auflaufen kann. Den vor einer Woche auf die Schulter gefallenen Stürmer Krob plagen nun noch Oberschenkelschmerzen. „Am Montag hat er eine Ultraschalluntersuchung“, informiert Paulus. Die hat auch Gutmann, der nach den Worten des Trainers „vermutlich zudem noch in die Röhre muss“, damit geklärt wird, ob er eine Schambeinverletzung oder einen Leistenbruch hat. MRT-Termine haben laut Paulus auch Büchler, der sich im Dezember wegen einer „weichen Leiste“ operieren ließ, und Winter-Zugang Grischa Walzer (Schambeinprobleme).

Zum Spiel in Idar-Oberstein, das auf dem Naturrasen des Stadions Im Haag ausgetragen werden konnte: In dem Duell zweier Oberligisten war der Tabellenzweite 50 Minuten lang haushoch überlegen, spielte sich beste Chancen heraus, doch nur Luka Dimitrijevic (Elfmeter) und Nico Wiltz trafen. Paulus: „Nico hätte drei Tore schießen müssen.“ Auch Oskar Prokopchuk und Dimitrijevic ließen mehrere Top-Möglichkeiten aus.