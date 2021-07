Ungewöhnlicher Einsatz für das Pirmasenser Ordnungsamt und die Freiwillige Feuerwehr: Am Montag informierte ein aufmerksamer Bürger den Vollzugsdienst über eine Katze, die sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befand.

Das Tier hatte sich nach Mitteilung der Stadtverwaltung auf der Bahnbrücke niedergelassen – in schwindelerregender Höhe auf dem schmalen Betonsims, der als Verankerung für einen Laternenmast dient. An dieser Stelle hat die Überführung zur Turnstraße eine Höhe von rund neun Metern. Als die Mitarbeiter vor Ort eintrafen, erweckte die Katze den Eindruck, verletzt zu sein, was sich auch bei einer späteren Untersuchung bestätigt hat. Der Einsatz auf der Brücke gestaltete sich nach Mitteilung des Vollzugsdienstes äußerst schwierig. Mehrere Versuche, das Tier vom Abgrund weg zu locken, scheiterten. Die Katze drohte abzurutschen und in die Tiefe zu stürzen.

Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Einsatz eines Keschers gelang es schließlich, das Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nach der erfolgreichen Rettung wurde die Katze dem Pirmasenser Tierheim auf dem Sommerwald übergeben, wo sie untersucht und versorgt wurde. Das Tier ist nicht gechippt und kann von seinem Besitzer abgeholt werden. Die Mitarbeiter des Tierheims sind telefonisch unter 06331/65977 oder per E-Mail unter info@tierheim-pirmasens.de zu erreichen.