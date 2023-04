Eine Überraschung gab es am Dienstag in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Nötigung, Bedrohung und Sachbeschädigung vor dem Pirmasenser Amtsgericht. Am Ende wurde das Verfahren gegen Auflage eingestellt.

Angeklagt war ein 26-Jähriger aus einem arabischen Land. Laut Anklage soll er Ende November 2022 in Pirmasens seine Verlobte, die aus einem osteuropäischen Land stammt, mehrfach in den Rücken getreten und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er die Frau mit dem Tode bedroht und ihr 18 Monate altes Kind aus einer anderen Beziehung über die Brüstung im Treppenhaus gehalten und geschrien haben: „Öffne dein Handy oder du wirst deinen Sohn nie wieder sehen.“ Dann soll er ihr Handy und ein Tablet zerstört haben. Schaden: 1800 Euro. Der Mann schwieg zu diesen Vorwürfen.

Vor Gericht gab die Zeugin an, ihr Verlobter habe sie „geschlagen, aber nicht so schlimm. Es war alles so emotional“. Sie habe zurückgeschlagen und sie hätten sich auch gegenseitig beleidigt. Als die Richterin nach Einzelheiten fragte, wollte die Frau ihre Anzeige zurücknehmen. Aber die Richterin erläuterte ihr, dass die Staatsanwaltschaft das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung bejaht habe. Laut Attest habe sie multiple oberflächliche Verletzungen und auch Prellungen erlitten. Nun sagte die Frau: „Ich war falsch.“ Ihre Angaben bei der Polizei seien falsch gewesen – bis auf die Schläge.

Ärger mit dem früheren Vermieter

Außerdem war der 26-Jährige angeklagt, im vergangenen August einen 71-Jährigen mit den Worten bedroht zu haben: „Hau ab! Ich schlage dich“, ein paar Tage später soll er dem Mann den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Beides bestritt der Angeklagte. Der geschädigte 71-jährige Mann hingegen wiederholte seine Anschuldigungen. Der 26-Jährige habe früher bei ihm gewohnt und schulde ihm noch Miete, erzählte er.

Der Angeklagte und seine Verlobte erzählten, dass es öfter Streit mit diesem Vermieter gegeben habe. Der komme unangemeldet und ohne anzuklopfen einfach in die Wohnung, das habe aber nichts mit der Geschichte zu tun. Mit Einverständnis der Beteiligten stellte das Gericht das Verfahren gegen den 26-Jährigen vorläufig ein. Wenn er 100 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichtet hat, wird es endgültig eingestellt. Andernfalls wird neu verhandelt.