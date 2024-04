Der Fahrradwettbewerb der Jugendverkehrsschule Pirmasens ist gestartet. Bei der Aktion für die vierten Grundschulklassen sollen die Kinder in Sachen Verkehrssicherheit gefördert werden. Warum Kinder heute mehr Fahrrad fahren als früher und welche Rolle die Eltern dabei spielen, erläutert Ralf Müller, Vorsitzender der Pirmasenser Verkehrswacht, im RHEINPFALZ-Interview.

Herr Müller, fahren Kinder heute überhaupt so viel Fahrrad wie früher?

Ja. Es wird sogar mehr gefahren als früher. Wir haben dieses Jahr sogar ein sehr gutes Ergebnis bei der Fahrradführerscheinprüfung. Die Quote derer, die durchfallen, liegt bei unter zehn Prozent. Das ist gegenüber den vergangenen Jahren eine deutliche Verbesserung.

Woran liegt das?

Das ist schwer zu sagen. Es ist ja durch die Corona-Pandemie einiges passiert. Eltern fahren wieder mehr Fahrrad, und natürlich ist es auch den Verkehrserziehern zu verdanken, die da sehr engagiert sind und viel probieren. Sie machen es möglich, dass die Kinder wieder besser Fahrrad fahren können.

Und wenn es hapert, wo liegen die Probleme?

Ich höre von den Kindern öfter, dass sie gar kein Fahrrad haben und die Eltern auch nicht fahren. Und natürlich ist es mit dem Fahrradfahren in den Vororten leichter als beispielsweise auf dem Horeb. Wenn man dort wohnt, ist es aufgrund der Topografie etwas schwieriger. Grundsätzlich ist es aber so, dass alle Kinder gerne Fahrrad fahren. Das spürt man, sie haben einen riesigen Spaß daran.

Was hat es mit dem Fahrradwettbewerb auf sich? Er wird ja nach der Fahrradführerscheinprüfung durchgeführt.

Ich organisiere den Wettbewerb seit 2023. Da haben wir ihn wieder ins Leben gerufen, weil wir mehr Verkehrssicherheit auf die Straße bringen möchten. Radfahren ist bei Kindern eine schöne Alternative, um sich fortzubewegen. Das hat ja auch die Corona-Pandemie gezeigt. Jacqueline Schröder, die Polizeichefin in Pirmasens, unterstützt mich da sehr. Mir war es ein Bedürfnis, diesen Wettbewerb wieder ins Leben zu rufen, da über einen Wettbewerb mehr Freude bei einer Tätigkeit aufkommt. Es hat sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass das funktioniert. Wir haben auch viele Unterstützer und Sponsoren, die Preise und Pokale bereitstellen.

Was sind denn die Aufgaben bei dem Fahrradwettbewerb?

Das Ganze ist ein Parcours. Es geht mit einer Zielbremsung los, dann ist über ein schräges Brett zu fahren. Das ist schon anspruchsvoll. Weiter hinten muss man mit einer Kette im Kreis fahren – alles, während man auf dem Fahrrad sitzt. Dann kommt eine Wippe. Dann kommt eine verkehrssicherheitstechnische Sache, bei der auf Verkehrsbeobachtung Wert gelegt wird, und zum Schluss gibt es einen Slalom. Das ist alles in allem sehr ausgewogen, ein durchaus modernes Konzept, bei dem alles drin ist, was im Straßenverkehr passieren kann – sowohl Verkehrssicherheit als auch Geschicklichkeit.

Haben Sie noch Tipps für Eltern, wie sie ihren Nachwuchs fördern können?

Das Vorbildverhalten ist wichtig. Wenn die Eltern gerne Fahrrad fahren, machen das die Kinder auch. Die Eltern müssen sich auch die Zeit nehmen, mit den Kindern Radfahren zu lernen. In der Schule kann man das nicht lernen, das muss man zu Hause tun. Von der Motorik her ist das wichtig für die Entwicklung der Kinder. Es ist ja auch toll, wenn die Kinder sagen, dass Papa, Mama oder Opa ihnen beigebracht hat, wie man Fahrrad fährt.