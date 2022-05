Tief in die Tasche gegriffen hat die Verkehrswacht Pirmasens: Für 12.500 Euro schaffte sie Laufräder an und stiftete sie den Kindergärten in der Stadt und dem Landkreis.

Stellvertretend für die gesamte Aktion übergaben die Verkehrswacht-Vorsitzenden Ralf Müller und Timo Völker am Dienstag drei der Laufräder an die Johanneskindertagesstätte.

„Unsere vorhandenen Räder sind fast alle kaputt“, freute sich deren Leiterin Ingrid Zimmermann über die willkommene Spende. Die Anschaffung neuer Laufräder sei auch in den anderen Einrichtungen mehr als notwendig geworden, berichteten sowohl die Verkehrswacht-Vertreter als auch Jugendverkehrsschul-Leiterin Annette Schmiegel von üblen Schäden an den in die Jahre gekommenen Rädern. „Dabei ist das ein so tolles Sportgerät: Es schult die Balance, macht Spaß und vermittelt zugleich ein erstes Verkehrsverständnis“, sagte Müller.