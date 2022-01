Wenn Aufklärungsarbeit nur wenig fruchtet, ist Ausdauer gefragt. Die beweisen Polizei und Verkehrswacht seit Jahren in ihrem Bestreben, den Fahrern der Elterntaxis das unmittelbare Halten vor der Schule abzugewöhnen.

Tag für Tag spielen sich an nahezu allen Schulen die gleichen Szenen ab: jeweils zu Schulbeginn und -ende versuchen besorgte Eltern und Großeltern, den Nachwuchs mit dem Auto möglichst nahe an die Schultür zu fahren. Schließlich soll dem Kind ja nichts zustoßen auf einem vermeintlich gefährlichen Fußweg.

Dass aber genau dieses Verhalten zu einer Gefährdung nicht nur der dort laufenden Kinder, sondern auch des eigenen Kindes, führt, ist zwar lange bekannt, jedoch kommt diese Erkenntnis trotz aufopfernder Aufklärung längst nicht bei jedem an. Denn Kinder, die quasi in die Schule getragen werden, kommen zwar in diesem Moment sicher dorthin, verlieren aber schnell jegliches Gefühl für lauernde Gefahren und sind ohne den elterlichen Schutzpanzer unselbstständig, unsicher und damit letzten Endes anfälliger. Ein Bärendienst also, den man sich und seinen Kindern mit diesem Verhalten antut.

Autofahrer auf Fehlverhalten aufmerksam machen

„Die letzten Meter zu Fuß! Stopp dem Elterntaxi“ war denn auch gestern auf einem Banner an der Gersbacher Grundschule zu lesen, wo, wie üblich nach Ende der Ferien, die betreffenden Autolenker auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht wurden. Viele fühlten sich ertappt und waren sich ihres Fehlers durchaus bewusst, aber immer wieder war auch an dem genervten „ja, ja...“ der Fahrer herauszuhören, welchen Lerneffekt die Aktion auf sie wohl haben wird. Auch so manche pampige Antwort tönte aus den Elterntaxis.

„Es gibt regelmäßige Elternabende, auf denen wir zu diesem Thema an den Schulen in Gersbach und Winzeln informieren“, so die Leiterin der Jugendverkehrsschule, Annette Schmiegel, die als Polizistin ebenso vor Ort war wie Timo Völker und Ralf Müller von der Verkehrswacht. „Es hält meist nur kurz an, und dann werden die Kinder wieder genauso bis zur Schultür gefahren wie vorher. Wir lassen aber nicht nach, man muss einfach dranbleiben“, will sie sich jedoch weiter für die Sicherheit der Schulkinder einsetzen.

Mit gelben Fußabdrücken markierte Gehwege

Für die sind sowohl in Winzeln als auch in Gersbach mit gelben Fußabdrücken markierte Gehwege für die letzten Meter zur Schule eingerichtet. Die Eltern können in den Ein- und Ausladezonen bequem und risikofrei halten, ohne dass es zu engen, gefährlichen Parkmanövern kommt. Und ein paar Schritte zu laufen, hat bekanntlich noch keinem geschadet.