Am Freitag gegen 20.45 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass im Bereich Ständenhof bei der Zu- und Abfahrt auf die Bundesstraße 10 ein Verkehrsschild beschädigt wurde. Die Polizei geht nach den bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass ein Fahrzeug aus Richtung Landau die B10 verlassen hat, um dann am Unfallort nach links in Richtung Ständenhof abzufahren. Dabei hat der unbekannte Fahrer das Schild touchiert. Er ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise an die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200. rhp