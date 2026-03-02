Innerorts wird häufig zu viel gerast. Um die Sicherheit zu erhöhen und den Lärm zu reduzieren, soll der Verkehr ausgebremst werden. Dafür gibt’s weniger Parkraum.

In der Schachen- und Poissystraße soll mit neu markierten Parkplätzen der Raserei ein Ende gemacht werden. Bei einer Verkehrsschau wurde beschlossen, die Fahrbahn der Schachenstraße mit schräg eingezeichneten Parkplätzen deutlich zu verengen. Laut Manuela Schneider von der Straßenverkehrsbehörde ist diese Straße im Bereich der früheren Postdienststelle viel zu breit für eine Tempo-30-Zone. Die Autofahrer würden sich nur selten an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung halten.

Den Vorschlag des Verkehrsausschussmitglieds Harald Faul aus der Grünen-Fraktion, doch Bodenschwellen zu installieren, hält Schneider für schwierig. Die Rechtsprechung habe wiederholt geurteilt, dass Autofahrer, die sich bei Fahrbahnschwellen einen Schaden am Auto zuziehen, die Stadt in Haftung nehmen könnten.

Poissystraße soll auch Tempo-30-Zone werden

In der Poissystraße gilt noch kein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde. Da soll sich aber bald ändern. Auch dort lade die Breite der Fahrbahn geradezu dazu ein, stärker aufs Gas zu drücken, berichtete Schneider bei dem Vor-Ort-Termin. Der Vorschlag, Parkbuchten anzulegen, die auf den gegenüberliegenden Seiten versetzt sind, sodass der Verkehr langsam Slalom fahren muss, soll jetzt von der Verwaltung geprüft werden.

Schneider gab zu bedenken, dass mit einer solchen Markierung die Hälfte der momentan vorhandenen Parkplätze wegfallen dürfte. Allerdings gebe es in der Poissystraße in den Zufahrten zu den Grundstücken genügend Möglichkeiten, die Pkw abzustellen. „Wir sind in der Pflicht, hier etwas zu machen“, betonte Dezernent Denis Clauer.