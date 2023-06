Auf den Hauptverkehrsstraßen der Stadt darf weiterhin schneller als 30 Stundenkilometer gefahren werden. „Es bleibt beim bisherigen Tempo-30-Konzept“, betonte Oberbürgermeister Markus Zwick am Montag im Stadtrat. SPD-Fraktionssprecher Sebastian Tilly hatte gefragt, ob nach der Gesetzesänderung für die einfachere Ausweisung von Tempo 30 auch in Hauptverkehrsstraßen das Konzept geändert werde oder zumindest eine Änderung geprüft werden könnte. „Es bleibt dabei“, machte Zwick deutlich. Die Verwaltung habe genug damit zu tun, das beschlossene Konzept umzusetzen, und es werde jetzt nicht wieder alles auf den Kopf gestellt. Die Straßenverkehrsbehörde der Stadt hatte ein Tempo-30-Konzept erarbeitet, das vor allem in den Vororten die großzügige Ausweisung von Zonen vorsieht, in denen nur noch 30 Stundenkilometer erlaubt sind. In der Kernstadt werden in den reinen Wohngebieten ohne Durchgangsverkehr ebenfalls solche Zonen ausgewiesen. Erschließungsstraßen wie der Adolf-Ludwig-Ring oder die Kirchbergstraße bleiben davon ausgenommen. Das vom Bundesverkehrsministerium angekündigte neue Gesetz will auch für solche Straßen die Bedingungen erleichtern, um sie als Tempo-30-Zone umzudeklarieren. Die Stadt will ihr Tempo-30-Konzept zuerst in den Vororten umsetzen und dann schrittweise in der Kernstadt weitermachen.