Zum dritten Mal in diesem Jahr durften die Einzelhändler auch am Sonntag ihre Ladentüren aufschließen.

Als sich am Nachmittag immer mehr Lücken zwischen den Wolken zeigten, belebte sich die Fußgängerzone schnell und Pirmasens bewies sich wieder einmal als gastfreundliche Einkaufsstadt. Insbesondere zahlreiche Familien nutzten die Gelegenheit, gemeinsam einen gemütlichen Streifzug durch die Innenstadt zu genießen und dabei so manches Schnäppchen zu ergattern. Denn allgegenwärtige Slogans wie „Sale“, „Super sparen“ oder „Nur heute: 25 % auf alles“ versprachen attraktive Preise. Zwar hätte sich so mancher Händler sicherlich ein paar spätsommerliche Grad mehr auf dem Thermometer gewünscht, aber auch so zeigten sich die Passanten in recht guter Kauflaune. Und deshalb ging auch schon so mancher dicke Pullover oder manch kuschelige Jacke über die Ladentheke, während die Eiscafés neben ihren Spezialitäten für den Gaumen auch wärmende Decken bereithielten, um ihren Gästen eine angenehme Shopping-Pause im Freien zu ermöglichen. Die Gartenbahner Südwest begeisterten zudem mit einer Modell-Ausstellung in der Schlossgalerie.