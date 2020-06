Auch in dieser Saison wird das Verkaufsmobil „Ludwig“ nicht im Strecktal zu sehen sein. Nachdem Besucher über Jahre bemängelten, dass es in der Parkanlage keine Gelegenheit gibt, ein Eis oder etwas zu trinken zu kaufen, wurde 2016 die Lösung in Form eines mobilen Verkaufswagens gefunden. Der Umbau des Gefährtes mit dem Namen „Ludwig“ kostete 45.000 Euro. Hinter der Theke standen Mitarbeiter des Dynamikums. Weil es in dem Museum aber Personalprobleme gab, kam der Wagen vergangenes Jahr nur wenige Tage zum Einsatz. Mittlerweile gibt es jedoch einen Biergarten im Strecktal, bewirtschaftet durch den in Pirmasens ansässigen Caterer V-Zeit. Weil so für Besucher die Möglichkeit bestehe, aus einer breiten Speisen- und Getränkekarte zu wählen, sei nicht daran gedacht das Engagement der Betreiber durch ein zusätzliches gastronomisches Angebot im Strecktalpark zu konterkarieren, informiert die Stadtverwaltung auf Anfrage.