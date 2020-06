Ein 65-Jähriger aus Pirmasens ertappte am Samstag gegen 22.40 Uhr in der Steinstraße einen ihm unbekannten Mann beim Aufbruch eines Verkaufsanhängers für Gemüse. Daraufhin flüchtete der Mann. Im Rahmen der Fahndung entdeckte die Polizei nach eigenen Angaben einen 23-jährigen Mann aus Pirmasens in der Nähe des Tatorts, auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf. Nach ersten Ermittlungen wurde aus dem Verkaufsanhänger nichts gestohlen.