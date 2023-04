Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Müllverbrennungsanlage wird an EEW Energie from Waste verkauft. Am Mittwoch stimmte der Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) mit großer Mehrheit für den Verkauf. Eine Entscheidung, die EEW auch im Interesse der Pirmasenser Mitarbeiter begrüßt. Die einzige Kritik kam von den Grünen.

Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick bedauerte die Entscheidung der übrigen Kommunen. Nur Pirmasens hatte gegen den Verkauf gestimmt. Den Verkaufspreis von 49 Millionen