Nach dem großflächigen Mosaik an der Felsentreppe soll nun auch die Münztreppe in der Pirmasenser Bahnhofstraße in neuem Glanz erstrahlen. Bis August bleibt das Kunstwerk noch versteckt. DIE RHEINPFALZ durfte vorab einen Blick hinter die Plane werfen.

Die Natur hat“s gegeben – die Natur hat“s genommen. Zumindest vorerst. Denn der Bösbrunnen bei Hengsberg, ein Naturdenkmal im Blümelstal, führt aktuell kein Wasser mehr. Woran das liegt, sei noch offen, so die Untere Naturschutzbehörde bei der Stadt.

Die Bauarbeiten in der Lemberger Straße in Pirmasens dauern länger. Die Stadtwerke geben dafür nicht nur der Baufirma die Schuld.

Kegeln war in der Region Pirmasens mal ein Volkssport, steckt aber schon lange in der Krise. 44 Klubs haben sich im Laufe der Jahre aufgelöst, darunter auch ein Ex-Bundesligist, eine Bahn nach der anderen wurde geschlossen.

In Hauenstein verfolgt man die Arbeiten an der Pipeline Tenp III nach wie vor sehr kritisch. Ein Ende der Arbeiten zeichnet sich nun ab. Ob aber alle Wunden, die der Bau geschlagen hat, völlig verheilen?

Schnelles Internet ist eine feine Sache, wenn man es bereits hat. Die dafür notwendigen Bauarbeiten können positive wie negative Reaktionen hervorrufen. Rund um den Glasfaserausbau in der Region gibt es aber auch Kurioses.

Die Stadt Zweibrücken hat für die Tage des Stadtfests Ende Juli ein Cannabisverbot erlassen. Denjenigen, die diese Regel missachten, wird ein Zwangsgeld angedroht.

Nicht nur an Werktagen, sondern seit 2007 auch an jedem Sonntag in den Ferien lockt die Konsumwelt im Outlet Zweibrücken. Dieses Sonderrecht ist Gegenstand einer Prozess-Serie, die noch Jahre andauern könnte. Ein Rück- und ein Ausblick.

Die Kapitänsregel, das Gewaltstopp-Konzept, eine Reihe weiterer Regeländerungen und das Aus für Futsal: Darum ging es bei der Rundenbesprechung der A- und B-Klassen des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken.