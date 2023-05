Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pirmasens ist in puncto Energieeffizienz in seinen beiden Kläranlagen schon richtig gut. Bürgermeister Michael Maas will aber in der Bundesliga der Energiesparer mitspielen und hat nun eine Potenzialstudie zur klimafreundlichen Abwasserbehandlung in Auftrag gegeben. Ideen, wie es noch besser gehen könnte, hat er schon. Beispielsweise könnte der Biomüll in der Kläranlage vergoren werden.

Kläranlagen sind laut Maas einer der größten Energieverbraucher einer Stadtverwaltung. Den Verbrauch der Anlagen Felsalbe und Blümelstal hat Maas in seiner Zeit als Tiefbauamtsleiter