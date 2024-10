Weil er eine 15-Jährige vergewaltigt und verletzt haben soll, muss sich ein 31-Jähriger derzeit vor dem Pirmasenser Schöffengericht verantworten. Die Wahrheitssuche gestaltet sich schwierig: Der Mann schweigt und Zeugen widersprechen sich.

Im August 2023 besuchten eine damals 15-Jährige und ihre jüngere Schwester mit zwei Onkeln nach dem Exefest die After-Show-Party auf dem Messegelände. Dort entzogen sie sich deren Aufsicht und tranken auch Alkohol. Ihre damals 14-jährige Schwester sei vom Angeklagten angebaggert worden, erzählte die heute 16-jährige Geschädigte vor Gericht.

Wegen des geringen Alters ihrer Schwester habe sie dem Mann eine Ohrfeige gegeben. Die Security habe sie deshalb hinausgeschickt. Draußen habe ihre Schwester pinkeln müssen, sie auf einer Treppe auf sie gewartet. Aber die 14-Jährige sei nicht zurückgekommen. Auf der Suche nach ihr habe sie den Angeklagten und dessen Freund angesprochen. Die beiden wollten suchen helfen. Schließlich habe der Angeklagte behauptet, er wisse, wo sie sei, und habe sie mit in seine Wohnung genommen. Sie habe sich nichts dabei gedacht, sagte sie. Dort habe der Mann sie in sein Schlafzimmer geführt und geküsst. Als sie habe gehen wollen, habe er sie geschlagen, aufs Bett geschubst und nochmals geschlagen.

Angeklagter habe Familie bedroht

Das sei wegen des Vorfalls in der Messehalle, habe er gesagt. Er habe sie gewürgt, die Hose heruntergerissen und Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt. Sie habe versucht, sich zu wehren und um Hilfe zu rufen. Der Mann sei kurz an die Tür – im anderen Zimmer wartete sein Freund. Dann habe er ihr den Mund zugehalten und weitergemacht. Dabei habe er sie auch in verschiedene Körperteile gebissen. Schließlich habe er gesagt, sie sei jetzt seine Frau und solle am nächsten Tag um 16 Uhr wiederkommen. Und sie solle niemandem etwas sagen. Er sei ein Mafia-Boss, ihre Familie sei sonst nicht mehr sicher. Dann habe sie gehen dürfen. Ihrer Familie habe sie von dem Vorfall nichts erzählt – ihrer Schwester erst drei Tage später. Schließlich habe sie sich aus dem Fenster gestürzt. Da habe ihre Schwester den Grund offenbart. Der Polizei habe sie nicht ganz die Wahrheit gesagt, weil sie kein Verfahren wollte, gab die Geschädigte weiter an.

Ihre mittlerweile 15 Jahre alte Schwester gab vor Gericht an, sie habe nach dem Pinkeln die Orientierung verloren. Sie sei angetrunken gewesen und allein zu ihrem Onkel auf dem Horeb gegangen. Am Morgen sei auch ihre Schwester gekommen – mit Verletzungen an Auge, Armen und Beinen. Später habe sie ihr erzählt, sie sei vergewaltigt und geschlagen worden. Details, die sie ihr erzählt habe, wisse sie aber nicht mehr. Viele Freunde hätten ihr schon erzählt, sie seien vergewaltigt worden, begründete sie ihre Erinnerungslücke.

Verteidiger: „Was soll man Ihnen überhaupt glauben?“

Bei der Polizei hatte die jüngere Schwester angeben, die ältere habe ihr erzählt, sie hätte anfangs die sexuellen Handlungen gewollt. Vor Gericht gestand die Zeugin, dass sie damals gelogen habe. Sie habe gedacht, dass sich ihre Schwester „so besser fühle“, war ihre Begründung. Auch in anderen Details habe sie bei der Polizei gelogen, gestand sie. Sie habe „das Thema verwechselt“, sagte sie. Schließlich gestand sie, dass sie nach dem Pinkeln zu einem fremden Typ ins Auto gestiegen war, der sie bis zur Horebschule gefahren habe. Bei der Polizei soll sie den Mann aber als „alten Bekannten“ bezeichnet haben. Sie wisse aber nicht mehr, wer es war.

Das veranlasste Verteidiger Thomas Stumpf zu der Frage: „Was soll man Ihnen überhaupt glauben?“ Und die Staatsanwältin kündigte an, sie werde ein Strafverfahren wegen Falschaussage gegen die 15-Jährige einleiten. Die Verhandlung wird am Dienstag, 12. November, fortgesetzt.