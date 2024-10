In Pirmasens hat ein Autofahrer am Dienstagabend eine wilde Verfolgungsjagd durch die Innenstadt ausgelöst. Die Polizei wollte den 23-jährigen Mann gegen Mitternacht kontrollieren, doch dieser gab plötzlich Gas und ignorierte mehrere Verkehrsregeln. Seine Flucht führte ihn laut Polizeibericht schließlich in ein Waldstück im Bereich der Fumbach, wo er auf einem Forstweg in Richtung Lambsbacherhof stecken blieb. Die Beamten nahmen ihn ohne Widerstand fest. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hatte und ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb eine Blutprobe angeordnet wurde. Anschließend brachte die Polizei ihn in eine Strafanstalt.