Eine finanzielle Rücklage von über 9000 Euro hat der Gesangverein Hengsberg gebildet. Das ist zu viel, meint das Finanzamt Pirmasens und hat deshalb den Sängern zur Auflage gemacht, die Rücklagen abzubauen. Andernfalls kann es die Gemeinnützigkeit kosten.

Uwe Volkemer, Vorsitzender des Gesangvereins, informierte 29 anwesende Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, dass ein neues Klavier angeschafft wird, um das kleine Vermögen des Vereins abzubauen. Sein Rechenschaftsbericht hielt sich im Rahmen dessen, was während der vergangenen zwei Pandemie-Jahre möglich war: fast nichts. Von der Planung 2020 konnte null umgesetzt werden; erst im Herbst 2021 habe es einige Treffen im Freien und unter dem Terrassendach des Sportheims gegeben. „Trotzdem sind wir als Verein noch am Leben“, so der Vorsitzende.

Dennoch mussten acht Mitglieder seit 2020 zu Grabe tragen werden, darunter der kürzlich verstorbene Schriftführer und Ehrenmitglied Herbert Knerr, der diese Funktion 32 Jahre lang ausgeübt hatte. „Er wird schwer zu ersetzen sein“, sagte Volkemer. Der Verein hat insgesamt 74 Mitglieder, davon sind 26 aktive Sängerinnen und Sänger.

Geplant sei dieses Jahr eine Teilnahme am Sommerfest der evangelischen Kirche (am 3. Juli) und „wir versuchen, unser eigenes Sommerfest am 15. August abzuhalten“. Chorleiterin Katja Dietz hat also noch etliche Übungs-Einheiten vor sich.

Neuwahlen

1. Vorsitzender: Uwe Volkemer, Stellvertreter: Karlheinz Hügel, Schriftführerin: Katrin Littig, Kassenwartin: Brigitte Büchler. Ausschussmitglieder: Christa Schmidtke, Silvia Volkemer, Annette Hügel.