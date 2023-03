Mitglieder des Vereins Kunschd’raum Pirmasens stellen in der Verbandsgemeinde Rodalben, am Rathaus 9, aus.

Vernissage ist am Freitag, 3. März, um 18 Uhr. Der Vereinsvorsitzende August W. Eberle stellt den jungen Verein und seine Mitglieder vor, Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer spricht, und Klaus Reiter sorgt für die Musik. In den beiden Räumen sind etwa 32 Arbeiten zu sehen. Gitta Wagner zeigt abstrakte Malerei, Karin Schieler Malerei im expressionischen Stil, Rita Hupfer erstellt Grafiken am Tablet, Sieglinde Gessner Mlinaric malt Tiere mit 3D-Effekt, der blinde Maler Wolfgang Jung zeigt ebenfalls Malerei, Steffen Bauer bringt Collagen mit, Roland Harald Küster zeigt abstrakte Malerei im Stil von Jackson Pollock und Max Ernst und Malerei, die er mit dem Föhn behandelt hat, und August W. Eberle ist mit Collagen dabei, die zuerst Fotos waren, die er am PC bearbeitet hat. Jeder Künstler ist mit vier Arbeiten vertreten. Die Ausstellung geht bis 14. April. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr. Infos: Telefon 0176 49941269.