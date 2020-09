Aufzeichnung aus der New Yorker Metropolitan Opera mit Diana Damrau und Juan Diego Flórez.

Als „die führende Koloratur-Sopranistin der Welt“ charakterisierte sie die „New York Sun“. Seit ihrem Bühnendebüt ist die Sopranistin Diana Damrau nunmehr schon 20 Jahre ständiger Gast bei internationalen Opern- und Konzerthäusern sowie renommierten Musikfestivals. Dabei hat Damrau an der Metropolitan Opera New York ihre bedeutendsten Rollen gesungen – so auch die Violetta in Giuseppe Verdis „La Traviata“. In dieser Rolle ist sie im Rahmen des „Met Sommer Opernfestival“ am Sonntag, 6. September, ab 18.30 Uhr im Pirmasenser Walhalla-Kino zu sehen. Gezeigt wird eine Aufzeichnung von „La Traviata“ aus der New Yorker Met vom 15. Dezember 2018. Ihr zur Seite steht Juan Diego Flórez in der Rolle des Alfredo Germont.

Diana Damraus umfangreiches Repertoire liegt im Lyrischen und Koloraturfach und beinhaltet die Titelrollen allein an der Metropolitan Opera in „Lucia di Lammermoor“, „Manon“, „La Traviata“ sowie die „Königin der Nacht“ in Mozarts „Die Zauberflöte“.

Schon mehrfach war sie in „HD cinema broadcasts“, den weltweit live in Kinos übertragenen Oper-Aufführungen der Met, zu erleben. Da diese Live-Übertragungen wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht möglich sind, werden nun unter dem Titel „Met Sommer Opernfestival“ Aufzeichnungen früherer Aufführungen in den Kinos gezeigt.

Diana Damrau wirkte bisher zwei Mal bei der Eröffnung der Saison der Mailänder Scala mit; 2004 bei der Wiedereröffnung der renovierten Scala in der Titelrolle von Salieris „Europa Riconosciuta“ und 2013 als Violetta in „La Traviata“ zur 200-Jahr-Feier.

Die Sopranistin ist auch immer wieder mit zeitgenössischem Repertoire auf der Opernbühne zu erleben. Speziell für sie komponiert wurden die Titelrolle in Iain Bells Adaption von Hogarths „A Harlot’s Progress“ (Theater an der Wien 2013) und die beiden Rollen der Drunken Woman und Gym Instructress in Lorin Maazels „1984“ (Royal Opera House 2005).

„Sommer Opernfestival“

19. September: Wagners „Der Fliegende Holländer“.

10./11. Oktober: Verdis „Aida“.