Wenn schon derzeit keine Live-Übertragungen aus der New Yorker Metropolitan Opera ins Pirmasenser Walhalla-Kino möglich sind, so bietet PR-classic stattdessen Live-Streams ins heimische Wohnzimmer an.

Omer Meir Wellber bringt am Freitag, 26. Februar, um 20 Uhr Verdis „Ernani“ zurück nach Palermo, nachdem die Oper 22 Jahre nicht auf dem Spielplan des Teatro Massimo stand – zu sehen als Live-Stream auf Teatro Massimos WebTv und danach als Video-on-demand auch auf YouTube.

1844 wurde „Ernani“ am Teatro La Fenice in Venedig uraufgeführt und brachte Verdi seinen ersten internationalen Erfolg im Alter von 31 Jahren. Die Oper basiert auf Victor Hugos Drama „Hernani“, einem Meilenstein der französischen Theater- und Literaturromantik aus dem Jahr 1830, und markiert den Beginn von Verdis fruchtbarer Zusammenarbeit mit Francesco Maria Piave, der von da an sein Lieblingslibrettist wurde.

Zur Besetzung gehören der Tenor Giorgio Berrugi in der Titelrolle, die Sopranistin Eleonora Buratto (Elvira), der Bariton Simone Piazzola (Don Carlosr) und der Bass Michele Pertusi (Don Ruy Gomez de Silva, Großer von Spanien) zusammen.