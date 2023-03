Mitarbeiter des Pirmasenser Krankenhauses beteiligen sich am Dienstag am Verdi-Streik und gehen in Saarbrücken demonstrieren. Verdi und die Klinik haben aber einen Plan vereinbart, der sicherstellen soll, dass der Streik keine Patienten gefährdet. Eingriffe, die nicht dringend sind, wurden demnach abgesagt, und es soll genug Personal da sein, um Notfälle zu behandeln.

In der Region sind noch das Westpfalzklinikum mit seinen Standorten in Kaiserslautern, Kusel und Kirchheimbolanden, die Kliniken in Worms und Ludwigshafen sowie das Pfalzklinikum vom Streik betroffen.

Was Verdi zum Klinik-Streik sagt, lesen Sie hier.