Im Kaufland-Markt in der Pirmasenser Wiesenstraße könnte es am Mittwoch zu Einschränkungen kommen, da die Gewerkschaft Verdi die Mitarbeiter zu Streiks aufgerufen hat. Verdi begründet den Streik damit, dass die erste Verhandlung für eine Tariferhöhung für die rund 150.000 Beschäftigten im rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel am 3. Mai ergebnislos beendet wurde. „Das Angebot ist viel zu weit von der Forderung unserer Tarifkommission entfernt und würde umgerechnet im ersten Jahr eine Erhöhung von 0,52 Euro und im zweiten Jahr von 0,36 Euro je Arbeitsstunde bedeuten“, sagt Verdi-Verhandlungsführerin Monika Di Silvestre. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um 2,50 Euro. Mit dem Streik zeigen die Kolleginnen und Kollegen, dass es ohne sie kein Geschäft gibt und sie deshalb so nicht mit sich umgehen lassen“, so Di Silvestre weiter. Neben der Wiesenstraße sollen auch Kaufland-Märkte in Alzey, Mainz-Bretzenheim, Grünstadt, Kaiserslautern, Schifferstadt und Trier bestreikt werden.