Die Verdi-Betriebsgruppe der Sparkasse Südwestpfalz hat sich dagegen verwahrt, dass Mitarbeiter der Sparkasse in die Schublade „raffgierige Banker“ einsortiert werden.

„Wir waren schlichtweg schockiert“, heißt es in einer Stellungnahme der Verdi-Betriebsgruppe zur Wochenendkolumne „Arme Banker“. Mit großer Verwunderung habe man gelesen, wie Kolleginnen und Kollegen, die sich tagein, tagaus in den Geschäftsstellen in Pirmasens und Zweibrücken, aber auch in Ortschaften wie Vinningen, Contwig oder Thaleischweiler, um die Bedürfnisse der Kunden kümmern, in die Schublade „raffgierige Banker“ einsortiert werden. Der Artikel vermittele eine völlig falsche Vorstellung von dem Gehaltsgefüge einer Sparkasse.

Ja, es sei richtig, dass Sparkassenmitarbeiter nahezu 14 Monatsgehälter haben, mit weiter fallender Tendenz, die bei Einführung vor vielen Jahren das damals übliche Urlaubsgeld abgelöst haben. Trotzdem sei eine Vielzahl der Mitarbeiter nicht höher eingruppiert als beispielsweise eine Erzieherin in der Kindertagesstätte, die ebenso wenig zu den Top-Verdienern gehört. „Und überwiegend diese Kolleginnen und Kollegen setzen sich während ihrer täglichen Arbeit, der Betreuung unserer Kunden, trotz der vielseitigen Schutzmaßnahmen, die die Sparkasse während der Corona-Pandemie getroffen hat, tagtäglich dem Risiko der Ansteckung aus“, so die Verdi-Betriebsgruppe.

„Auch wir sind systemrelevant“

Die Sparkasse Südwestpfalz hatte, um als Ansprechpartner für die Kunden jederzeit erreichbar zu sein, während des gesamten Lockdowns als einziges Kreditinstitut in der Region durchweg Geschäftsstellen geöffnet, so die Mitarbeiter. „Wir möchten uns keinesfalls mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich vergleichen, die in Ausübung ihres Berufes ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, aber auch wir sind systemrelevant“. Neben den Geschäftsstellen sei vor allem in der Kreditabteilung und den angrenzenden Bereichen während der Hochphase der Pandemie Enormes geleistet worden, um die Kunden und somit die heimische Wirtschaft mit Liquidität zu versorgen.

„Wir sind uns bewusst, dass wir während der Corona-Pandemie, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen, keine Angst um unseren Arbeitsplatz haben mussten. Dafür sind wir dankbar“, so die Verdi-Betriebsgruppe der Sparkasse. Aber in Zeiten von zunehmender Digitalisierung, anhaltender Niedrigzinsphase und steigender Fusionen in der Finanzbranche von „bombensicheren Jobs“ zu schreiben, entbehre jeder Fachkenntnis. „Eigentlich kennen wir die RHEINPFALZ als seriös berichtende Tageszeitung. Die Berichterstattung über die Sparkasse Südwestpfalz, wie auch teilweise über andere Kreditinstitute, ist unseres Erachtens jedoch populistisch und eher der Boulevardpresse zuzuordnen“, kritisiert die Verdi-Betriebsgruppe.