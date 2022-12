Die Pirmasenser Kindertagesstätte, in der es möglicherweise sexuelle Übergriffe gegeben hat, soll ihren Betrieb fortführen. Das hat die Stadtverwaltung am Samstag mitgeteilt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zu den unklaren Vorfällen dauern noch an. Vergangene Woche wurden Eltern der Einrichtung vom Landesjugendamt und dem Stadtjugendamt zu einem Informationsabend eingeladen. Bei dem Treffen wurden laut Stadt Fragen der Eltern beantwortet, über die getroffenen Maßnahmen informiert sowie das weitere Vorgehen besprochen. An der Veranstaltung nahmen auch der Träger der Einrichtung, die Kitaleitung, die Opferschutzbeauftragte der Polizei und der Kinderschutzdienst teil. Geleitet wurde die nichtöffentliche Sitzung den Angaben zufolge von einem externen Fachmann, der mit solchen Situationen vertraut ist. Gemeinsam mit den Eltern wurden laut Stadtverwaltung Vorschläge erarbeitet, um die Zusammenarbeit zwischen Kita und Eltern zu verbessern. Dabei herrschte, so heißt es in der Pressemitteilung, große Einigkeit über die Zielsetzung und die Arbeitsschwerpunkte für die nächste Zeit: Der Kita-Betrieb soll aufrechterhalten werden, und zwar mit bestmöglichen Betreuungsangeboten für die Kinder. Außerdem soll das Vertrauen in die Kita wiedergewonnen werden. Das Wohl der in der Kita betreuten Kinder sei der Maßstab für alle weiteren Maßnahmen. Der Träger und die Kitaleitung stimmen in enger Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt und dem Stadtjugendamt die weitere Vorgehensweise ab, heißt es in der Mitteilung. Die Staatsanwaltschaft informierte Anfang Dezember, dass Aufgrund von Hinweisen zwei Erzieherinnen eines Pirmasenser Kindergartens im Verdacht stehen, möglicherweise sexuelle Handlungen von Kindern untereinander geduldet oder die Kinder hierzu aufgefordert zu haben.