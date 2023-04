Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Telefonleitung der Verbraucherzentrale stand am gestrigen Mittwoch in der RHEINPFALZ-Sprechstunde nicht still, auch wenn es mit der Rufumleitung technische Probleme gab. Etwa 50 Anrufer meldeten sich mit ihren Problemen: untergeschobene Verträge am Telefon etwa, ein Angebot für Blumenerde, die mit menschlichen Knochen geliefert wurde – und immer wieder China-Shops, mittlerweile ein Klassiker.

Eine Dame aus Pirmasens sei auf ein Angebot für orthopädische Schuhe für 30 Euro reingefallen, die über Soziale Medien beworben wurden, erzählt Kai Prowald, Leiter der Verbraucherzentrale