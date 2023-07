Ein Porschefahrer hat im Pirmasenser Vorort Winzeln einen Unfall verursacht. Dabei wurde er schwer und eine weitere Person leicht verletzt. Außerdem entstand hoher Sachschaden. Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall am Dienstag kurz vor 22 Uhr. Eine 34-Jährige aus Pirmasens war mit ihrem schwarzen Opel in der Bottenbacher Straße in Richtung Pirmasens unterwegs. Als sie links in die Moorbrunnerstraße abbiegen wollte, setzte ein 34-Jähriger mit seinem Porsche zum Überholen an. Dabei kollidierte er mit dem Opel. Daraufhin knallte der Porsche gegen ein Hoftor, ein Schild und einen Gartenzaun, bevor er zum Stehen kam. Bei dem Unfall zog sich der Fahrer des Porsche laut Polizei schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Opel-Fahrerin kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe dürfte laut Polizei knapp unter 100.000 Euro liegen. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt.