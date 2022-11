Um die Freimaurer ranken sich viele Mythen und Halbwahrheiten. Die Pirmasenser Loge „Zur Treue am Berge Horeb“ feiert im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums haben die Brüder beschlossen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Am Freitag lud die Loge zu einem offenen Gästeabend ein. Die RHEINPFALZ hat sich vor Ort umgeschaut.

Mehr zum Thema lesen Sie hier