Mit „Please stay with me“ beschließt die Pirmasenser Autorin Adriana Leibrock, die unter dem Pseudonym Lora Flynn schreibt, ihre dreiteilige Romanreihe „Please“.

Auch unendlich scheinende Liebesromane enden irgendwann und so liegt nun mit „Please stay with me“ der dritte und letzte Band über die Gefühlsachterbahn der Highschool-Schülerin Drea vor, die unsterblich in ihren Englischlehrer Logan Black verliebt ist. Adriana Leibrock hat aber schon angekündigt, dass sie weitere Geschichten liefern wird.

Die Pirmasenserin legt ein gehöriges Schreibtempo an den Tag. Im April 2019 kam der erste Band der Reihe „Please“ mit dem Titel „Please love me“ heraus. Im Dezember folgte bereits der zweite Teil „Please don’t leave me“ und jetzt der finale Band „Please stay with me“. Alle drei Bände handeln von der Schülerin, die um die Liebe ihres Englischlehrers kämpft.

Roman spielt in den USA

Angesiedelt hat Leibrock die Geschichte im US-amerikanischen Seattle. Die 1996 geborene Leibrock schreibt unter dem Pseudonym Lora Flynn und erzählt im letzten Band von den Wirren, denen die verbotene Liebe zwischen dem Lehrer und seiner Schülerin ausgesetzt ist.

Unter anderem erfährt Dreas Vater von der Beziehung und will sie verhindern. Und er ist nicht der einzige. Eine Kollegin von Logan Black bekommt auch Wind von der verbotenen Liaison. Es kommt zu einem zweideutig wirkenden Treffen von Logan und der Kollegin, in das zufällig auch noch Drea platzt. Den Wirrungen und Irrungen scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Der Lehrer mit seinen „eisblauen Augen und goldblonden Haaren“, so die Beschreibung Leibrocks, die sie vielfach in dem Buch wiederholt, will mit einer Versetzung an eine andere Schule die Liebe möglich machen. So lange kann das Paar aber nicht warten.

In Kapitel zwölf bricht sich die Leidenschaft Bahn: „Dann trat er einen Schritt auf mich zu, lehnte seine Stirn gegen meine und griff nach einer meiner Haarsträhnen, ehe er begann sie um seinen Finger zu wickeln. Es brachte mich beinahe um den Verstand, ihm so nahe zu sein“, beschreibt Leibrock die immer intimere Beziehung. „Und dann, im nächsten Augenblick, packte er mein Gesicht und presste seine Lippen leidenschaftlich auf meine. Es war der Kuss, auf den ich schon seit einer halben Ewigkeit gewartet hatte.“ Und auf den die Leser bereits seit zweieinhalb Bänden ebenfalls gewartet hatten.

„Ab 18 Jahren“

Auf den folgenden Seiten werden Logan und Drea dann sehr konkret und Leibrock beschreibt die Sexszenen zwischen Lehrer und Schülerin detailreich auf vielen Seiten. Was wahrscheinlich der Grund für die Altersempfehlung „Ab 18 Jahren“ ist. Zum Schluss des Buches kommt es auf einer Eisbahn unweigerlich zu einem Ende, wie es das schönste Herzschmerzkino nicht besser bieten könnte. Was genau passieren wird, soll an dieser Stelle aber nicht verraten werden.

Ein Hit in der Stadtbücherei

Leibrock liebt nach eigener Aussage Tabuthemen. Und nicht nur sie. Stadtbüchereileiterin Ulrike Weil ist ganz begeistert von der Roman-Trilogie und hat sicher alle drei Bände verschlungen. In der Stadtbücherei sei der erste Band bereits über 30 Mal ausgeliehen worden. Auch Oberbürgermeister Markus Zwick und Kulturdezernent Denis Clauer schätzen die Leibrocks Romane und haben der Autorin zugesagt, alle drei Bände bei einer Lesung im Carolinensaal vorzustellen. Zwick und Clauer wollen selbst Teile aus dem Buch vorlesen.

Die Autorin selbst hofft immer noch auf einen Verlag. Die Romane hat sie im Eigenverlag herausgebracht. Sie lässt sich aber nicht abschrecken und arbeitet bereits am nächsten Projekt. „Love me tomorrow“ ist der Titel des Buches, von dem die ersten Kapitel online auf Wattpad veröffentlicht wurden.

