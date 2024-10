Die Badminton-Spielgemeinschaft BT Pirmasens/PBC Münchweiler ist am Wochenende Ausrichter eines Ranglistenturniers des Landesverbands Rheinhessen-Pfalz.

Gespielt wird in der Pirmasenser Kirchberghalle in allen fünf Disziplinen, also Herren- und Dameneinzel, Herren- und Damendoppel und Mixed (an beiden Tagen ab 9.30 Uhr). Unter den annähernd 100 Teilnehmern sind auch Spieler aus dem Saarland und Hessen vertreten. Die gastgebende SG ist mit folgenden Spielern dabei: Eva Reith (Dameneinzel, Damendoppel), Franziska Brandstetter (Mixed, Damendoppel), Claudia Kohz (Damendoppe, Dameneinzel), Sarah Wirth (Damendoppel), Chris Salzmann (Mixed), Yannic Brandstetter, Chris Marx, Michael Holowacz, Bastian Kettering, Vincent Brandstetter, Jobin Joseph (alle Herrendoppel), Eric Preis, Max Röhrdanz, Elias Heib (alle Herreneinzel).