Markus Letzelter hat bei der Herren-Rangliste des Pfälzischen Tischtennisverbands in der Gräfensteinhalle des TV Clausen den sechsten Platz erreicht.

Der Spieler des Verbandsoberligisten SG Waldfischbach ging in vier seiner neun Partien als Sieger von der Platte. „Von den Spielen, die ich gewinnen muss, habe ich bis auf eins alle gewonnen“, sagte Letzelter. Die Ausnahme war das Match gegen Fabian Linn (TTC Kreimbach-Kaulbach), in dem sich der Angriffsspieler mehr ausgerechnet hatte. Er kam jedoch bei der 0:3-Niederlage insbesondere in den ersten beiden Sätzen gehörig unter die Räder. „Er hat aber auch gut gespielt“, fügte Letzelter an. Gegen den am Ende zweitplatzierten Ilja Kratschmer (TTC Winnweiler), einen Pfalzliga-Spitzenspieler, hatte Letzelter seine Chancen, führte zweimal nach Sätzen, unterlag dann aber in fünf Durchgängen. Sieger des Turniers wurde erwartungsgemäß Oberligaspieler Lasse Becker (TSG Kaiserslautern).

Im Teilnehmerfeld fehlten einige starke pfälzische Spieler. Eine Damen-Verbandsrangliste gab es nicht, da nicht genügend Meldungen vorlagen.