Südwestpfalz-Derby in der fünften Fußball-Verbandspokalrunde: Die Auslosung am Freitag in der Verbandssportschule in Edenkoben ergab, dass Regionalligist FK Pirmasens beim Landesligisten SV Hermersberg antreten muss. Der FC Fehrbach (Landesliga West) hat Heimrecht gegen den FSV Offenbach (Landesliga Ost). Oberligist TuS Mechtersheim, bei dem der Bundenthaler Robin Muth Stammspieler ist, hat die Drittliga-Profis des 1. FC Kaiserslautern zu Gast. Regeltermin für die Runde der letzten 32 Mannschaften ist Mittwoch, 6. Oktober, 19 Uhr. Verlegungen sind noch möglich. Bis 7. Oktober muss die letzte Fünftrunden-Partie ausgetragen sein.