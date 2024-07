Ein Pflichtspiel zwischen den ersten Mannschaften des SC Hauenstein und des FK Pirmasens hat es seit fünf Jahren nicht mehr gegeben. Nun ist es wieder soweit: Die beiden ehemaligen Fußball-Regionalligisten treffen in der dritten Verbandspokalrunde aufeinander. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Edenkoben.

Mehr zu der schwierigen Terminsuche und zu den weiteren Drittrundenspielen mit südwestpfälzischen Teams