Fußball-Landesligist FC Fehrbach hat die vierte Verbandspokalrunde erreicht. Die Pirmasenser setzten sich am Dienstagabend in Runde drei mit 3:2 nach Verlängerung beim SC Stambach (B-Klasse) durch. Der SCS hatte durch Treffer seines Torjägers Pascal Wallad zweimal geführt. Lukas Hoffmann und Felix Schiefer glichen vor 150 Zuschauern jeweils aus, abermals Hoffmann gelang in der 97. Minute das Siegtor. Fehrbachs Leistungsträger Christoffer Lorett schied bereits in der ersten Halbzeit verletzt aus.