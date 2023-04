Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SC Weselberg gegen SV Hermersberg – das ist ein stets brisantes Sickingerhöh-Derby. Das letzte Pflichtspiel zwischen den ersten Mannschaften beider Fußballvereine gab es am 26. Mai 2019. Am Mittwoch, 19 Uhr, treffen die beiden Lokalrivalen in der vierten Verbandspokalrunde in Weselberg aufeinander. Die Gastgeber erwarten eine große Kulisse.

Zur Erinnerung: Bis 2019 spielten beide Mannschaften in der Bezirksliga. Weselberg hatte noch ein Jahr vorher als Aufsteiger einen Durchmarsch hingelegt, als Meister aber aus personellen Gründen