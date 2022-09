Zu einem Duell zweier Fußball-Landesligisten erwartet der SC Hauenstein in der vierten Verbandspokalrunde den TSC Zweibrücken. Dies ergab die Auslosung aus regionalen Töpfen am Montag in Edenkoben. Landesligist SV Hinterweidenthal muss zum FV Weilerbach, aktuell Neunter in der Nord-Staffel der Bezirksliga. Verbandsliga-Schlusslicht SV Hermersberg gastiert bei Bezirksliga-Tabellenführer SG Knopp/Wiesbach. Die Partien sollen bis 14. September ausgetragen werden. Oberligist FK Pirmasens steigt in Runde fünf in den Pokal-Wettbewerb ein.