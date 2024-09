Die fünfte Pokalrunde des Südwestdeutschen Fußballverbands ist ausgelost. Oberliga-Tabellenführer FK Pirmasens muss in der Runde der letzten 16 zu Verbandsliga-Spitzenreiter Eintracht Bad Kreuznach, der TSC Zweibrücken genießt in einem Duell zweier Landesligisten Heimrecht gegen den Halbfinalisten der Vorsaison, den SV Hermersberg. Pokalverteidiger Schott Mainz muss nach Gau-Odernheim, zwei weitere der nur noch fünf Oberligisten im Wettbewerb messen sich in der Partie SC Idar-Oberstein gegen SV Gonsenheim. Regeltermin ist Mittwoch, 25. September, 19 Uhr.