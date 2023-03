Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Hauenstein steht in der vierten Verbandspokalrunde. Auch dank dreier Treffer von Spielertrainer Niklas Kupper gewann der DFB-Pokal-Teilnehmer von 2016 letztlich klar mit 5:1 gegen die Sportfreunde Bundenthal. Das Duell zweier Landesligisten ging vor 400 Zuschauern in die Verlängerung.

Wegen einiger Verletzungsunterbrechungen zeigte Schiedsrichter Sascha Geisler am Mittwochabend im Stadion am Neding zu Recht sieben Minuten Nachspielzeit an. Zwei davon waren bereits verstrichen, als Kai Schacker